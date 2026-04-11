Bénévent-l’Abbaye

Festival Musique à la Source Vive l’Amour !

Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ouverture à Bénévent l’Abbaye,

Julie Depardieu, récitante

Juliette Hurel, flûte

Hélène Couvert, piano .

Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61 festival.creuse@gmail.com

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English : Festival Musique à la Source Vive l’Amour !

L’événement Festival Musique à la Source Vive l’Amour ! Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse