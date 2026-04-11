Festival Musique à la Source Vive l’Amour ! Bénévent-l’Abbaye
Festival Musique à la Source Vive l’Amour ! Bénévent-l’Abbaye samedi 1 août 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Festival Musique à la Source Vive l’Amour !
Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ouverture à Bénévent l’Abbaye,
Julie Depardieu, récitante
Juliette Hurel, flûte
Hélène Couvert, piano .
Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61 festival.creuse@gmail.com
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English : Festival Musique à la Source Vive l’Amour !
L’événement Festival Musique à la Source Vive l’Amour ! Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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