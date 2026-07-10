Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix Devant la Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye
vendredi 7 août 2026 · Devant la Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix
Devant la Maison des Patrimoines 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Suivez un parcours mêlant patrimoine et création contemporaine lors d’une visite à trois voix suivie d’un pique-nique partagé sur la place de l’Abbaye.
Une proposition du FRAC-Artothèque Nouvelle Aquitaine en partenariat avec la Commune de Bénévent l’Abbaye, adhérente au réseau FACLim.
Sur réservation, place limitée. .
Devant la Maison des Patrimoines 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 91 33 00 animation.benevent@gmail.com
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English : Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix
L’événement Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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