Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix Devant la Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

vendredi 7 août 2026 · Devant la Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye

Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix

Devant la Maison des Patrimoines 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Suivez un parcours mêlant patrimoine et création contemporaine lors d’une visite à trois voix suivie d’un pique-nique partagé sur la place de l’Abbaye.

Une proposition du FRAC-Artothèque Nouvelle Aquitaine en partenariat avec la Commune de Bénévent l’Abbaye, adhérente au réseau FACLim.

Sur réservation, place limitée. .

Devant la Maison des Patrimoines 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 91 33 00 animation.benevent@gmail.com

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English : Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix

L’événement Exposition Collections en Mouvement Visite commentée à Trois Voix Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse