Bénévent-l’Abbaye

Festival Les Musicales de l’Abbaye Duo Violon et Orgue

Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Etienne PERRINE remporte avec le quatuor Malipiero le 1er prix au Concours d’Épinal ainsi que le 1er prix au Concours UFAM. Il est invité à jouer avec l’Orchestre de la Francophonie à Montréal puis se produit régulièrement au sein de l’Orchestre de Limoges. Pierre ASTOR est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et organiste de de la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne. Il enseigne l’orgue aux conservatoires de Bourgoin-Jallieu et de la Creuse. Au programme les deux concertos et les deux sonates pour violon de Bach dans une transcription pour violon et orgue.

Tarifs adultes 18 €uros, réduit 10 €uros, possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts 32 €uros ou 42 €uros,

Billetterie à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35. .

Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Festival Les Musicales de l’Abbaye Duo Violon et Orgue

L’événement Festival Les Musicales de l’Abbaye Duo Violon et Orgue Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Tourisme