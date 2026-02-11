Bénévent-l’Abbaye

Festival Les Musicales de l’Abbaye Récital de Piano Jean-Baptiste Mathulin

Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Diplômé du Conservatoire National de Musique de Lyon Jean-Baptiste MATHULIN profite des conseils de maîtres tels Aldo CICCOLINI, Michel BEROFF, François-René DUCHABLE, Menahem PRESSLER, Jacques ROUVIER, Jean-Marc LUISADA. Il est lauréat du Concours International de Montrond les Bains et du Concours International Chopin de Brest. Il participe à de nombreux festivals français et étrangers. En 2008, il interprète dans le cadre du festival Piano passion à Saint Etienne, le concerto pour 4 claviers de Bach avec Romain HERVE, Jean-Marc LUISADA et Abdel RAHMAN EL BACHA. Au programme de ce concert, les plus grands thèmes d’orchestre retranscrits au piano Boléro de Ravel, Lac des Cygnes, Canon..

Tarifs adultes 18 €uros, réduit 10 €uros, possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts 32 €uros ou 42 €uros,

Billetterie à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35. .

Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Festival Les Musicales de l’Abbaye Récital de Piano Jean-Baptiste Mathulin

L’événement Festival Les Musicales de l’Abbaye Récital de Piano Jean-Baptiste Mathulin Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Tourisme