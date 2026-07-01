Exposition de Peintures de Jacques Drège Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye
vendredi 31 juillet 2026 · Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Exposition de Peintures de Jacques Drège
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
La Maison des Patrimoines accueille les peintures de Jacques Drège, artiste installé à Bénévent-l’Abbaye. À travers des compositions abstraites aux couleurs vives et aux formes expressives, il invite le visiteur à laisser libre cours à son imagination et à ses émotions. Une exposition haute en couleur, où chaque toile révèle une énergie et une sensibilité propres à son univers artistique.
Vernissage le Vendredi 31 Juillet à 18h 30.
Gratuit .
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com
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English : Exposition de Peintures de Jacques Drège
L’événement Exposition de Peintures de Jacques Drège Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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