Exposition de Peintures de Jacques Drège Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Exposition de Peintures de Jacques Drège

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

La Maison des Patrimoines accueille les peintures de Jacques Drège, artiste installé à Bénévent-l’Abbaye. À travers des compositions abstraites aux couleurs vives et aux formes expressives, il invite le visiteur à laisser libre cours à son imagination et à ses émotions. Une exposition haute en couleur, où chaque toile révèle une énergie et une sensibilité propres à son univers artistique.

Vernissage le Vendredi 31 Juillet à 18h 30.

Gratuit .

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

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English : Exposition de Peintures de Jacques Drège

L’événement Exposition de Peintures de Jacques Drège Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse