Bénévent-l’Abbaye

Festival Les Musicales de l’Abbaye Soirée Jazz Duo Berings Le Bleis

Espace Jean-Pierre FANAUD Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Portée par la douceur d’une voix, la simplicité d’une guitare ou d’un piano, Emma BERINGS vous invite à un voyage musical aux accents pop et jazzy, à travers ses reprises délicates. Inspirée par des artistes (Norah Jones, Amy Winehouse), entre ambiances feutrées et rythmes plus entraînants. Forte d’une solide expérience sur les scènes de cabaret, Emma se produit lors de nombreux concerts en France. Yann LE BLEIS débute la musique dès son plus jeune âge, il apprend la guitare en autodidacte et le piano au conservatoire de Limoges. Il joue dans diverses formations comme l’ensemble Gaya de Jazz manouche ou les 3 cafés gourmands.

Tarif adulte 18 €uros, réduit 10 €uros, possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts 32 €uros ou 42 €uros,

Billetterie à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35. .

Espace Jean-Pierre FANAUD Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Festival Les Musicales de l’Abbaye Soirée Jazz Duo Berings Le Bleis

L’événement Festival Les Musicales de l’Abbaye Soirée Jazz Duo Berings Le Bleis Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Tourisme