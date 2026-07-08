Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Fête de Saint Barthélémy

Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi

– ouverture des festivités avec restauration rapide et buvette,

– 21h à 1h café concert au Bar Do,

Samedi

– 7h à 17h brocante,

– 11h à 13h déambulation du magicien illusionniste Laurent Lewis,

– 12h à 15h repas sous chapiteaux,

– 15h à 15h 30 représentation de la fanfare Supersonic,

– 15h à 15h 30 parade de la Compagnie Tac O Tac,

– 15h 30 à 16h 30 spectacle de TAO le magicien,

– 17h 30 à 19h 30 alternance de bandas, avec Men In Brass, Brass Bouz Band et Supersonic,

– 18h à 18h 30 parade de la Compagnie Tac O Tac,

– 19h restauration rapide et buvette,

– 20h à 22h 30 café concert au Bar Do, Les Veilleurs de Nuit,

– 21h 45 à 22h 15 parade de la Compagnie Tac O Tac, de la rue du marché vers le Feu d’artifice,

– 22h 30 feu d’artifice, .

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Saint Barthélémy

L’événement Fête de Saint Barthélémy Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse