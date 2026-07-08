Fête de Saint Barthélémy Bénévent-l’Abbaye
vendredi 21 août 2026 · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Fête de Saint Barthélémy
Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Vendredi
– ouverture des festivités avec restauration rapide et buvette,
– 21h à 1h café concert au Bar Do,
Samedi
– 7h à 17h brocante,
– 11h à 13h déambulation du magicien illusionniste Laurent Lewis,
– 12h à 15h repas sous chapiteaux,
– 15h à 15h 30 représentation de la fanfare Supersonic,
– 15h à 15h 30 parade de la Compagnie Tac O Tac,
– 15h 30 à 16h 30 spectacle de TAO le magicien,
– 17h 30 à 19h 30 alternance de bandas, avec Men In Brass, Brass Bouz Band et Supersonic,
– 18h à 18h 30 parade de la Compagnie Tac O Tac,
– 19h restauration rapide et buvette,
– 20h à 22h 30 café concert au Bar Do, Les Veilleurs de Nuit,
– 21h 45 à 22h 15 parade de la Compagnie Tac O Tac, de la rue du marché vers le Feu d’artifice,
– 22h 30 feu d’artifice, .
Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr
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English : Fête de Saint Barthélémy
L’événement Fête de Saint Barthélémy Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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