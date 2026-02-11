Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET Bénévent-l’Abbaye
Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET Bénévent-l’Abbaye dimanche 13 septembre 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET
Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Un programme varié avec Debussy, Chausson, De Falla, Gershwin et Hallopeau.
Marion DELCOURT, mezzo-soprano, membre de l’Ensemble Méliades est accompagnée dans ce programme lyrique par Yves JOSSET, pianiste et professeur au Conservatoire Départemental Emile Goué. Ils encadrent tous les deux le Chœur du Haut Limousin à la Ferme de Villefavard.
Durée 1 heure,
Participation libre. .
Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET
L’événement Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
- Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 8 juillet 2026
- Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye 8 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Barazic Bénévent-l’Abbaye 10 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Les Fréres Lapompe Bénévent-l’Abbaye 17 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Reborn’s Bénévent-l’Abbaye 24 juillet 2026