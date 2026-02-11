Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET Bénévent-l’Abbaye dimanche 13 septembre 2026.

Bénévent-l’Abbaye

Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET

Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un programme varié avec Debussy, Chausson, De Falla, Gershwin et Hallopeau.

Marion DELCOURT, mezzo-soprano, membre de l’Ensemble Méliades est accompagnée dans ce programme lyrique par Yves JOSSET, pianiste et professeur au Conservatoire Départemental Emile Goué. Ils encadrent tous les deux le Chœur du Haut Limousin à la Ferme de Villefavard.

Durée 1 heure,

Participation libre. .

Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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L’événement Concert le Duo Chant et Piano, Marion DELCOURT Yves JOSSET Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Tourisme