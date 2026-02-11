Festival Les Musicales de l’Abbaye Ensemble Méliades A l’Aube des Sources Bénévent-l’Abbaye dimanche 9 août 2026.

Bénévent-l’Abbaye

Festival Les Musicales de l’Abbaye Ensemble Méliades A l’Aube des Sources

Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Julia BEAUMIER et Esther LABOURDETTE, soprano Marion DELCOURT, mezzo soprano Alice HABELLION, contralto À l’aube des sources est un programme audacieux qui marie avec élégance la création et l’héritage des musiques traditionnelles, offrant une expérience musicale à la fois novatrice et universelle. Ce concert met en lumière la voix comme vecteur d’émotion et de connexion culturelle. Le répertoire propose des œuvres d’une grande profondeur où lyrisme et expressivité se conjuguent pour toucher l’auditeur. Ces pièces sont enrichies par un choix de chants traditionnels, dont la simplicité et l’authenticité résonnent avec force, créant un dialogue entre passé et présent.

Tarifs adultes 18 €uros, réduit 10 €uros, possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts 32 €uros ou 42 €uros,

Billetterie à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35. .

Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Festival Les Musicales de l’Abbaye Ensemble Méliades A l’Aube des Sources

L’événement Festival Les Musicales de l’Abbaye Ensemble Méliades A l’Aube des Sources Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Tourisme