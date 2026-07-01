Exposition Hors Cadre Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye
vendredi 31 juillet 2026 · Maison des Patrimoines · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Exposition Hors Cadre
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
La Maison des Patrimoines présente Hors-cadre , une exposition d’Alain Fourignon, artiste installé à Bénévent-l’Abbaye. À travers des œuvres réalisées sur bois, il explore la matière et le volume en associant peinture, résine, toile encollée et autres matériaux. Une approche singulière qui brouille les frontières entre peinture et relief, invitant le regard à découvrir les œuvres sous un angle nouveau.
Vernissage le Vendredi 31 Juillet à 18h 30.
Gratuit .
Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com
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English : Exposition Hors Cadre
L’événement Exposition Hors Cadre Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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