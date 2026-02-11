Bénévent-l’Abbaye

BénéventDredi concert avec Reborn’s

8 rue du Marché Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée concert avec Reborn’s dans une ambiance conviviale au coeur de Bénévent l’Abbaye !

Petite restauration sur place avec cocktail maison,

A partir de 20h 00. .

8 rue du Marché Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 63 64

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English : BénéventDredi concert avec Reborn’s

L’événement BénéventDredi concert avec Reborn’s Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse