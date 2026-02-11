Bénévent-l’Abbaye

Visite de l’Eglise

Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Remarquable livre de pierres, l’abbatiale de Bénévent a eu la chance d’être élevée par des moines maçons, compagnons tailleurs de pierres … Aujourd’hui comme hier, cet édifice est le conservatoire de cette tradition. Venez découvrir tous ses secrets.

Chaque mercredi du 08 Juillet au 12 Août à 10h 30. Tarifs adultes 5 €uros, 12 ans 4 €uros. INSCRIPTION Office de Tourisme au 05 55 62 68 35. .

Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’Eglise

L’événement Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse