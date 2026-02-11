Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye
Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye mercredi 8 juillet 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Visite de l’Eglise
Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Remarquable livre de pierres, l’abbatiale de Bénévent a eu la chance d’être élevée par des moines maçons, compagnons tailleurs de pierres … Aujourd’hui comme hier, cet édifice est le conservatoire de cette tradition. Venez découvrir tous ses secrets.
Chaque mercredi du 08 Juillet au 12 Août à 10h 30. Tarifs adultes 5 €uros, 12 ans 4 €uros. INSCRIPTION Office de Tourisme au 05 55 62 68 35. .
Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr
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English : Visite de l’Eglise
L’événement Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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