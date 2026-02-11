Exposition Les Ames Sauvages, la Nature en Limousin Bénévent-l’Abbaye vendredi 3 juillet 2026.

Bénévent-l’Abbaye

Exposition Les Ames Sauvages, la Nature en Limousin

Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Par Éric Nicolas et Francis Rousset.

Gratuit. .

Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98 animation.benevent@gmail.com

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English : Exposition Les Ames Sauvages, la Nature en Limousin

L’événement Exposition Les Ames Sauvages, la Nature en Limousin Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse