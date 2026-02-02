Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye

Atelier Radiesthésie

Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Cet atelier pratique vous permettra de vous familiariser avec le pendule et vous initiera à plusieurs méthodes de radiesthésie.

Vous apprendrez également quelques méthodes et astuces pour éviter les erreurs dans ce domaine si vaste.

Réservation obligatoire.

Tarif 15 €uros. .

Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com

