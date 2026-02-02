Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye
Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye mercredi 11 février 2026.
Atelier Radiesthésie
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Cet atelier pratique vous permettra de vous familiariser avec le pendule et vous initiera à plusieurs méthodes de radiesthésie.
Vous apprendrez également quelques méthodes et astuces pour éviter les erreurs dans ce domaine si vaste.
Réservation obligatoire.
Tarif 15 €uros. .
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Radiesthésie
L’événement Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse