Bénévent-l’Abbaye

BénéventDredi concert avec Barazic

8 rue du Marché Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée concert avec Barazic dans une ambiance conviviale au coeur de Bénévent l’Abbaye !

Petite restauration sur place avec cocktail maison,

A partir de 20h 00. .

8 rue du Marché Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 63 64

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English : BénéventDredi concert avec Barazic

L’événement BénéventDredi concert avec Barazic Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse