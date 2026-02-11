Exposition Matières & Poèsie Bénévent-l’Abbaye
Exposition Matières & Poèsie Bénévent-l’Abbaye vendredi 3 juillet 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Exposition Matières & Poèsie
Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
Par Bernard Bondieu, Valérie Plaisant, Fabien Principaud et Chris Verrier. Matières & Poèsie est une balade intimiste au croisement de quatre univers distincts mais avec en commun une sincérité et une approche très personnelle du rapport au monde de chacun, de ce qui nous touche universellement et de ce qui nous heurte individuellement.
Nous vous invitons à venir faire une pause et à trouver des correspondances sensibles en toute délicatesse, là où il est question de croyances, d’utopies, de blessures à l’âme et au corps, mais avec de la pudeur. La légèreté et le recul nécessaires pour se sauvegarder d’un monde difficile.
Gratuit. .
Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98 animation.benevent@gmail.com
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English : Exposition Matières & Poèsie
L’événement Exposition Matières & Poèsie Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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