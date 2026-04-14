Visite commentée, Plantes et couleurs, Bénévent-l’Abbaye

Visite commentée 6 et 7 juin Plantes et couleurs Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Week-end découverte au jardin

Le jardin est librement accessible en permanence.

Il présente 180 plantes médicinales, une centaines de plantes colorantes (teinture, encre, cosmétique), ainsi que d’autres thèmes documentés.

Un local, sur la place de l’église à 50m du jardin, présente les usages des plantes, leur histoire (lien avec l’abbaye). Lieu accessible où se dérouleront les ateliers « couleurs naturelles » pour les enfants, de 14h à 15h, ces 2 jours (avant les visites commentées).

Tout est gratuit.

Local accessible aux fauteuils roulants mais pas le jardin (escalier ancien en pierre).

Contact au 06 75 95 29 71

Plantes et couleurs Place de Villers, 23210 Bénévent-l’Abbaye, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 75 95 29 71 http://www.plantesetcouleurs/facebook.com Installé au pied de l’église, ce jardin associatif s’épanouit sur trois terrasses en escalier.

La première rend hommage aux plantes médicinales du capitulaire de Charlemagne, reconstituant un patrimoine végétal médiéval de 180 espèces. La seconde célèbre les plantes tinctoriales et utilitaires, révélant leurs usages ancestraux dans les teintures, les encres ou les cosmétiques. Enfin, la troisième terrasse accueille un potager ludique et pédagogique, invitant à une découverte sensorielle et interactive des cultures. Un lieu où se croisent histoire, botanique et transmission.

Superficie : 1 000 m2

Week-end découverte au jardin

©plantes et couleurs