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Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye

Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye samedi 23 mai 2026.

Adresse : 17 Rue du Marché

Ville : 23210 Bénévent-l'Abbaye

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 19 19 Tarif de base plein tarif

Bénévent-l’Abbaye

Atelier Macramé

17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez créer votre cadeau pour la Fête des Mères, à la Broc’ Aux Locaux.
Matériels fournis,
Inscription obligatoire au 06 31 06 52 60 avant le 05 Mai,
Places limités à 6 personnes par atelier,
Tarif 20 €uros.   .

17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60 

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English : Atelier Macramé

L’événement Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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