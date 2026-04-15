Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye
Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye samedi 23 mai 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Atelier Macramé
17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez créer votre cadeau pour la Fête des Mères, à la Broc’ Aux Locaux.
Matériels fournis,
Inscription obligatoire au 06 31 06 52 60 avant le 05 Mai,
Places limités à 6 personnes par atelier,
Tarif 20 €uros. .
17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60
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English : Atelier Macramé
L’événement Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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