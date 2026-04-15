Bénévent-l’Abbaye

Atelier Macramé

17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez créer votre cadeau pour la Fête des Mères, à la Broc’ Aux Locaux.

Matériels fournis,

Inscription obligatoire au 06 31 06 52 60 avant le 05 Mai,

Places limités à 6 personnes par atelier,

Tarif 20 €uros. .

17 Rue du Marché Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 06 52 60

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English : Atelier Macramé

L’événement Atelier Macramé Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse