Tout le monde sait dessiner Bande dessinée au pays de Georges Sand Aubusson mercredi 20 mai 2026.
16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
2026-05-20
A partir de notre adage Tout le monde sait dessiner , venez créer collectivement une mini bande-dessinée à partir d’une trame librement inspirée par l’œuvre de Georges Sand !
Aucune expérience n’est requise et le matériel est fourni !
Dès 6 ans (enfant accompagné d’un adulte) sur inscription.
Rendez-vous à la médiathèque à Aubusson .
16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 61 23
