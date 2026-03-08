Tout le monde sait dessiner Bande dessinée au pays de Georges Sand Aubusson

Tout le monde sait dessiner Bande dessinée au pays de Georges Sand

A partir de notre adage Tout le monde sait dessiner , venez créer collectivement une mini bande-dessinée à partir d’une trame librement inspirée par l’œuvre de Georges Sand !

Aucune expérience n’est requise et le matériel est fourni !

Dès 6 ans (enfant accompagné d’un adulte) sur inscription.

Rendez-vous à la médiathèque à Aubusson .

