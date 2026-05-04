« Le Chant du Monde » de Jean Lurçat – Visites commentées par Alice Bernadac, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

« Le Chant du Monde » de Jean Lurçat – Visites commentées par Alice Bernadac Samedi 23 mai, 19h00, 20h30 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Alice Bernadac, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, vous emmène à la découverte du Chant du Monde de Jean Lurçat dans les salles d’exposition temporaire.

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Nuit européenne des musées

©« Le chant du Monde » de Jean Lurçat, prêté par la Ville d’Angers, exposition à la Cité internationale de la tapisserie