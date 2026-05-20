SHOW JJ. Goldman et C. Dion Aubusson
SHOW JJ. Goldman et C. Dion Aubusson samedi 6 juin 2026.
Aubusson
SHOW JJ. Goldman et C. Dion
Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Préparez-vous à vibrer !
La salle polyvalente d’Aubusson va trembler ! Le Lions Club d’Aubusson vous embarque pour une soirée musicale 100 % tubes, dédiée à deux monstres sacrés de la chanson francophone Jean-Jacques Goldman et Céline Dion.
Porté par le talent de la compagnie Patrice Péricard, ce show exceptionnel vous promet une immersion totale. Sortez les cordes vocales, les plus grands hymnes de ces deux icônes vont résonner toute la nuit !
Billetterie sur place .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 34 49
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English :
L’événement SHOW JJ. Goldman et C. Dion Aubusson a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Aubusson-Felletin
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