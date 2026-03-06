Atelier Arts Plastiques Corps-paysage Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Atelier Arts Plastiques Corps-paysage

Corps-Paysage est un atelier artistique et sensoriel qui propose aux participant·e·s de transformer leur corps ou une partie de leur corps en un paysage vivant, en fabriquant et en assemblant des éléments issus de la nature mousse, feuille, écorce… Cet atelier invite à une exploration poétique de notre lien au vivant et sera suivi d’un défilé des œuvres . Il est proposé dans le cadre de la venue de la compagnie associée Les Anges au Plafond pour le spectacle George sans S, (du 7 au 9 juin) et animé par la marionnettiste Camille Trouvé.

À partir de 12 ans. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

