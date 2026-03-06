Imminentes Théâtre jean Lurçat Aubusson

Imminentes

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Les six danseuses qui portent Imminentes sont des femmes souveraines, sorcières, déesses, nymphes. Leurs corps, unis dans une synergie, tissent une danse hypnotique et transcendante. Sur scène, les six danseuses virtuoses se meuvent avec une incroyable

liberté, portées par l’énergie du groupe, et chaque geste semble interroger le lien entre l’individu et le collectif.

Imminentes nous entraîne, comme une immense vague chorégraphique réparatrice, dans le sillage de ces douces guerrières débordantes de vie. Depuis plus de dix ans, la chorégraphe Jann Gallois développe un langage singulier, mêlant hip-hop, danse contemporaine et théâtralité, avec des œuvres qui allient virtuosité et émotion brute. .

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

L’événement Imminentes Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin