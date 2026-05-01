Nuit européenne des musées Aubusson
Nuit européenne des musées Aubusson samedi 23 mai 2026.
Aubusson
Nuit européenne des musées
Rue des Arts Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Jeu de piste sensoriel
De 18h30 à 20h00 et de 20h30 à 21h30
Explorez les différentes étapes de création d’une tapisserie grâce à une expérience sensorielle originale. Matières, gestes et textures seront au cœur de cette immersion, vous invitant à résoudre l’énigme.
Le Chant du Monde de Jean Lurçat Visites commentées
De 19h à 19h45 et de 20h30 à 21h15
Alice Bernadac, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, vous emmène à la découverte du Chant du Monde de Jean Lurçat dans les salles d’exposition temporaire.
Réservation par téléphone au 05 55 66 66 66 (dans la limite des places disponibles).
Lurçat intime
De 18h à 22h (en continu présentation toutes les 30 minutes)
Découvrez une partie de la vie personnelle de l’artiste à travers une présentation commentée de documents, photographies et archives personnelles de Jean Lurçat. .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66 contact@cite-tapisserie.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Aubusson a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Aubusson-Felletin
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