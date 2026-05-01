Aubusson

Nuit européenne des musées

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Jeu de piste sensoriel

De 18h30 à 20h00 et de 20h30 à 21h30

Explorez les différentes étapes de création d’une tapisserie grâce à une expérience sensorielle originale. Matières, gestes et textures seront au cœur de cette immersion, vous invitant à résoudre l’énigme.

Le Chant du Monde de Jean Lurçat Visites commentées

De 19h à 19h45 et de 20h30 à 21h15

Alice Bernadac, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, vous emmène à la découverte du Chant du Monde de Jean Lurçat dans les salles d’exposition temporaire.

Réservation par téléphone au 05 55 66 66 66 (dans la limite des places disponibles).

Lurçat intime

De 18h à 22h (en continu présentation toutes les 30 minutes)

Découvrez une partie de la vie personnelle de l’artiste à travers une présentation commentée de documents, photographies et archives personnelles de Jean Lurçat. .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66 contact@cite-tapisserie.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Aubusson a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Aubusson-Felletin