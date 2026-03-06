Conférence Santé et environnement Gilles Clément et Thierry Thevenin Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Conférence Santé et environnement Gilles Clément et Thierry Thevenin Théâtre Jean Lurçat Aubusson vendredi 15 mai 2026.
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
2026-05-15
Le vendredi 15 mai, Gilles Clément sera l’invité du festival Nature, Climat, Environnement et
du Théâtre Jean Lurçat. Le jardinier paysagiste échangera lors d’une rencontre sur la santé
et l’environnement avec Thierry Thevenin, paysan herboriste. Venez découvrir le rapport au
vivant qu’entretiennent ces deux creusois exceptionnels. Rencontre avec Gilles Clément. .
