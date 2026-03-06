SORTIE DE RÉSIDENCE Loin de tout Cie La joie errante Théâtre Jean Lurçat Aubusson

SORTIE DE RÉSIDENCE Loin de tout Cie La joie errante Théâtre Jean Lurçat Aubusson vendredi 5 juin 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

2026-06-05

Sortie de résidence.
Thomas Pouget reviendra pour un travail de collectage pour écrire la pièce avec François Perrache. L’idée générale est de représenter toute la vie d’un village à travers quatre interprètes. On y retrouvera tous les lieux du village et tous les protagonistes et figures emblématiques: habitants, agriculteurs, maire, professeur des écoles, médecin…   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09  resa@snaubusson.com

