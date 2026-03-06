George sans S 07 juin Théâtre Jean Lurçat Aubusson

George sans S 07 juin

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le domaine de Nohant, c’est la maison de George Sand. Un lieu de repli pour se protéger des tourments du monde et de la répression de la Commune de Paris. Une maison habitée par les artistes, les idées novatrices et les marionnettes. Cette maison devient le royaume d’une femme libre, indépendante, en avance sur son temps. Mais il fut aussi le cœur d’une bataille.

Pour l’art, pour l’indépendance et l’affirmation de soi. Un chœur de quatre femmes habite le plateau. Dans des habits d’homme ou d’enfant, elles entrent en communion et incarnent tour à tour le personnage de George. Elles tissent un lien de sororité avec cette amie lointaine qui un jour déclara son indépendance et réussit à reprendre le contrôle de sa maison. La circassienne, la marionnettiste, la chant-signeuse et la musicienne donnent vie aux personnages de George. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

