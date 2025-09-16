FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson

FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson mercredi 13 mai 2026.

50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17

Invités d’honneur Dorota et Bruno SENECHAL

CINEMA LE COLBERT
– Projections de films documentaires
– Conférences

BOURSE DU TRAVAIL gratuit
– Exposition d’art naturaliste

– Animations & sorties nature   .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 10 72  cinelecolbert@orange.fr

