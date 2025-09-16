FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement » Aubusson
FESTIVAL de cinéma « Nature Climat et Environnement »
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
2026-05-13
Invités d’honneur Dorota et Bruno SENECHAL
CINEMA LE COLBERT
– Projections de films documentaires
– Conférences
BOURSE DU TRAVAIL gratuit
– Exposition d’art naturaliste
– Animations & sorties nature .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 10 72 cinelecolbert@orange.fr
