Masterclass Danse Puissance et douveur Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
2026-05-30
A partir de 13 ans.
Stage destiné aux spectateurs de Imminentes.
La danseuse Agathe Tarillon traversera avec les stagiaires les moments qui ont donné vie à la
création d’Imminentes (jeudi 28 mai). À savoir vibrer, construire, tisser ensemble une danse du collectif. À travers des temps d’improvisation et l’exploration du répertoire de la pièce, les stagiaires danseront avec force leur propre douceur.
L’atelier se composera d’un temps d’échauffement individuel guidé, d’exploration d’outils propres à la danse contemporaine (sol et debout), de temps de compositions instantanées en groupe, ainsi que de l’apprentissage de matériel chorégraphiques. .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com
