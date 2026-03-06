Masterclass Danse Puissance et douveur

Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

A partir de 13 ans.

Stage destiné aux spectateurs de Imminentes.

La danseuse Agathe Tarillon traversera avec les stagiaires les moments qui ont donné vie à la

création d’Imminentes (jeudi 28 mai). À savoir vibrer, construire, tisser ensemble une danse du collectif. À travers des temps d’improvisation et l’exploration du répertoire de la pièce, les stagiaires danseront avec force leur propre douceur.

L’atelier se composera d’un temps d’échauffement individuel guidé, d’exploration d’outils propres à la danse contemporaine (sol et debout), de temps de compositions instantanées en groupe, ainsi que de l’apprentissage de matériel chorégraphiques. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

English : Masterclass Danse Puissance et douveur

