« Jeu de piste sensoriel », Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

« Jeu de piste sensoriel » Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Explorez les différentes étapes de création d’une tapisserie grâce à une expérience sensorielle originale. Matières, gestes et textures seront au cœur de cette immersion, invitant vos sens à résoudre l’énigme du tissage et à mieux comprendre ce savoir-faire d’exception.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

Explorez les différentes étapes de création d’une tapisserie grâce à une expérience sensorielle originale. Matières, gestes et textures seront au cœur de cette immersion, invitant vos sens à résoudre…

©Delphine Mangeret réalisant le carton de la tapisserie « George » d’après l’œuvre de Françoise Pétrovitch, Détail échantillon de tissage – Cité internationale de la tapisserie, Atelier de teinture de Nadia Petkovic à Aubusson