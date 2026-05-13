« Lurçat intime », Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
« Lurçat intime », Cité internationale de la tapisserie, Aubusson samedi 23 mai 2026.
« Lurçat intime » Samedi 23 mai, 18h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
En compagnie d’ Emilie Szymski, découvrez une partie de la vie personnelle de l’artiste à travers une présentation commentée de documents, photographies et archives personnelles de Jean Lurçat.
Une opportunité rare de redécouvrir ses œuvres majeures dans un cadre entièrement renouvelé.
(en continu – présentation toutes les 30 minutes au Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor)
Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.
En compagnie d’ Emilie Szymski, découvrez une partie de la vie personnelle de l’artiste à travers une présentation commentée de documents, photographies et archives personnelles de Jean Lurçat. »
©Jean Lurçat s’apprête à peindre, photo de Robert Doisneau 1945 (Prise de vue) 1981 (Tirage) – Collection de la Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
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