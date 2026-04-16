Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson
Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson samedi 9 mai 2026.
Aubusson
Glentrail en concert
Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Les frères Desbiolles jouent un répertoire centré sur les îles britanniques (Ècosse et Irlande), cornemuses et Irish Bouzouki. .
Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine aamcc23@gmail.com
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English : Glentrail en concert
L’événement Glentrail en concert Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin
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