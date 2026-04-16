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Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson

Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson

Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Fabuleux Destin

Adresse : 21 Rue Roger Cerclier

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Aubusson

Glentrail en concert

Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Les frères Desbiolles jouent un répertoire centré sur les îles britanniques (Ècosse et Irlande), cornemuses et Irish Bouzouki.   .

Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aamcc23@gmail.com

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English : Glentrail en concert

L’événement Glentrail en concert Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin

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