Glentrail en concert Le Fabuleux Destin Aubusson

Aubusson

Glentrail en concert

Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Les frères Desbiolles jouent un répertoire centré sur les îles britanniques (Ècosse et Irlande), cornemuses et Irish Bouzouki. .

Le Fabuleux Destin 21 Rue Roger Cerclier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine aamcc23@gmail.com

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English : Glentrail en concert

L’événement Glentrail en concert Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin