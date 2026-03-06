Respire c’est de l’iode Anny Duperey Théâtre jean Lurçat Aubusson

Respire c’est de l’iode Anny Duperey

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

L’avenir de la Scène nationale d’Aubusson est aujourd’hui suspendu à des choix politiques

sur la gouvernance, la propriété et la rénovation du Centre Culturel et Artistique Jean

Lurçat qui l’accueille. Entre la détérioration du bâtiment, l’absence d’unanimité pour sa

rénovation et le risque d’être sans lieu pour la rentrée, de nombreux soutiens affluent,

que ce soit au niveau des usagers*, des partenaires ou des artistes, dont Anny Duperey qui

viendra le 23 avril marquer son attachement à cette scène. Rencontre ! .

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

English : Respire c’est de l’iode Anny Duperey

