Respire c’est de l’iode Anny Duperey Théâtre jean Lurçat Aubusson

Respire c’est de l’iode Anny Duperey
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
L’avenir de la Scène nationale d’Aubusson est aujourd’hui suspendu à des choix politiques
sur la gouvernance, la propriété et la rénovation du Centre Culturel et Artistique Jean
Lurçat qui l’accueille. Entre la détérioration du bâtiment, l’absence d’unanimité pour sa
rénovation et le risque d’être sans lieu pour la rentrée, de nombreux soutiens affluent,
que ce soit au niveau des usagers*, des partenaires ou des artistes, dont Anny Duperey qui
viendra le 23 avril marquer son attachement à cette scène. Rencontre ! .
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
English : Respire c’est de l’iode Anny Duperey
