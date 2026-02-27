Les âbimés Théâtre jean Lurçat Aubusson

Les âbimés

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Cette fiction sensible parle aux enfants à partir de huit ans et aux adultes de l’enchevêtrement des sentiments, de l’ambivalence affective, de la fratrie et de la construction de soi. Elle porte, avec humanité et espoir, de sujets peu présents sur les scènes de théâtre la maltraitance intrafamiliale et la protection de l’enfance. L’autrice Catherine Verlaguet aborde ces thèmes délicats avec sensibilité, humour, malice et poésie. La délicatesse de son propos, la justesse de ce qu’elle insuffle sont portées à la scène par Bénédicte Guichardon dans une approche privilégiant proximité et légèreté. Catherine Verlaguet a le talent rare d’écrire le monde de l’enfance avec une finesse qui lui permet d’aborder les sujets les plus difficiles. La lumière, nous dit-elle avec ce superbe texte, peut s’infiltrer dans les failles…

Cie Le bel après-minuit .

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les âbimés

L’événement Les âbimés Aubusson a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Aubusson-Felletin