Coquelicontes avec Catherine Gaillard

Salle polyvalente Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Les contes du gros radis . A partir de 5 ans. Durée 50mn.

Tout commence dans un potager. Un gros radis résiste aux efforts de toute la maisonnée pour le déterrer. C’est qu’il a tant de choses à dire! Ce gros radis-là, il ne faut pas le croquer, il faut l’écouter. Une fois bien installé sur la table, le gros radis raconte les fabuleuses aventures des petites bêtes. Si ces histoires ne sont pas vraies, ce n’est pas la conteuse qui a menti mais le Gros Radis ! .

Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36

L’événement Coquelicontes avec Catherine Gaillard Ajain a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Grand Guéret