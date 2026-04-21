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Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain

Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain

Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Biblioposte d'Ajain

Adresse : 1 Route de Pionnat

Ville : 23380 Ajain

Département : Creuse

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Ajain

Club des lecteurs adultes

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22 16:30:00

Date(s) :
2026-05-22

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Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36  biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Club des lecteurs adultes

L’événement Club des lecteurs adultes Ajain a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret

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