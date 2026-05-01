Musique et lecture Quai des services Boussac
Musique et lecture Quai des services Boussac mercredi 20 mai 2026.
Boussac
Musique et lecture
Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La classe de piano interprétera les morceaux travaillés avec Mme Josset professeur au conservatoire, tandis que la classe d’éveil musical assurera le chant. L’équipe de la médiathèque a sélectionné des textes en rapport avec les titres des morceaux de piano qui seront lus entre chaque interprétation. .
Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com
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English : Musique et lecture
L’événement Musique et lecture Boussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
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