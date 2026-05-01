Musique et lecture Quai des services Boussac

Boussac

Musique et lecture

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La classe de piano interprétera les morceaux travaillés avec Mme Josset professeur au conservatoire, tandis que la classe d’éveil musical assurera le chant. L’équipe de la médiathèque a sélectionné des textes en rapport avec les titres des morceaux de piano qui seront lus entre chaque interprétation. .

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com

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English : Musique et lecture

L’événement Musique et lecture Boussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme