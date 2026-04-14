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Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac

Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac

Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 6 Place Carnot

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Boussac

Foire aux livres, DVDs et CDs

6 Place Carnot Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

5ème foire annuel de tout genre (enfants, comédie, animés, action, classiques, rock, pop…).
Café et gâteaux sur place à 2,50€ au profit de l’association.   .

6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   boussacbrocante@gmail.com

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English : Foire aux livres, DVDs et CDs

L’événement Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme

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