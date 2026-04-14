Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac
Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac dimanche 17 mai 2026.
Boussac
Foire aux livres, DVDs et CDs
6 Place Carnot Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
5ème foire annuel de tout genre (enfants, comédie, animés, action, classiques, rock, pop…).
Café et gâteaux sur place à 2,50€ au profit de l’association. .
6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com
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English : Foire aux livres, DVDs et CDs
L’événement Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme