Soirée George Sand Quai des services Boussac

Boussac

Soirée George Sand

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée de commémoration des 150 ans de la disparation de George Sand. Parenthèse littéraire et musicale. .

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13

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English : Soirée George Sand

L’événement Soirée George Sand Boussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme