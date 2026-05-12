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Soirée George Sand Quai des services Boussac

Soirée George Sand Quai des services Boussac

Soirée George Sand Quai des services Boussac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Quai des services

Adresse : Médiathèque intercommunale

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Boussac

Soirée George Sand

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Soirée de commémoration des 150 ans de la disparation de George Sand. Parenthèse littéraire et musicale.   .

Quai des services Médiathèque intercommunale Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 

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English : Soirée George Sand

L’événement Soirée George Sand Boussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme

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