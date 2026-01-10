Vide-Greniers à Boussac

Place de l’Eglise Boussac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’association Boussac Loisirs organise la 20ème édition de son vide-grenier estival

L’association Boussac Loisirs organise la 20ème édition de son vide-grenier estival. Installé sur la place de l’Église, l’événement rassemble de nombreux exposants dans une ambiance conviviale. Une restauration est proposée sur place, avec dès le matin un petit déjeuner typique aux tripoux. Réservation obligatoire

.

Place de l’Eglise Boussac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 08 21 assos.boussac.loisirs@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boussac Loisirs association organizes the 20th edition of its summer garage sale

L’événement Vide-Greniers à Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Figeac