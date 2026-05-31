EGLISE NOTRE DAME DE BOUSSAC ( AVEYRON), église Notre Dame de Boussac, Boussac
EGLISE NOTRE DAME DE BOUSSAC ( AVEYRON), église Notre Dame de Boussac, Boussac samedi 20 juin 2026.
EGLISE NOTRE DAME DE BOUSSAC ( AVEYRON) Samedi 20 juin, 20h30, 22h30 église Notre Dame de Boussac Aveyron
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
NUIT DES EGLISES
Samedi 20 Juin 2026, église Notre Dame de Boussac, paroisse Notre Dame du Haut Ségala
( Aveyron)
20h30: conte populaire d’Anatolie, narré par Mimo, conteuse du cirque Pacotille
21h/21h45: concert de musique baroque par Gilles Liacopoulos au clavecin (oeuvres de Jean Sébastien Bach)
22h: visite du clocher et pot de l’amitié.
( L’église et le porche seront garnis de multiples bougies) .
église Notre Dame de Boussac 5015 place de l’église 160 BOUSSAC Boussac 12160 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 34 45 38 »}]
Narration conte populaire+ concert de musique baroque et visite clocher conte concert
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