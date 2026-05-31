EGLISE NOTRE DAME DE BOUSSAC ( AVEYRON), église Notre Dame de Boussac, Boussac

EGLISE NOTRE DAME DE BOUSSAC ( AVEYRON) Samedi 20 juin, 20h30, 22h30 église Notre Dame de Boussac Aveyron

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

NUIT DES EGLISES

Samedi 20 Juin 2026, église Notre Dame de Boussac, paroisse Notre Dame du Haut Ségala

( Aveyron)

20h30: conte populaire d’Anatolie, narré par Mimo, conteuse du cirque Pacotille

21h/21h45: concert de musique baroque par Gilles Liacopoulos au clavecin (oeuvres de Jean Sébastien Bach)

22h: visite du clocher et pot de l’amitié.

( L’église et le porche seront garnis de multiples bougies) .

église Notre Dame de Boussac 5015 place de l’église 160 BOUSSAC Boussac 12160 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 34 45 38 »}]

Narration conte populaire+ concert de musique baroque et visite clocher conte concert