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Randonnée à Huriel Salle polyvalente Boussac

Randonnée à Huriel Salle polyvalente Boussac

Randonnée à Huriel Salle polyvalente Boussac mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Avenue d'auvergne

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif :

Boussac

Randonnée à Huriel

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:45:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Randonnée à Huriel en Allier, avec les marcheurs du pays de Boussac.
Accueil devant la salle polyvalente de Boussac à 13h45 pour un départ à 14h en covoiturage ou place de la Toque à Huriel. Randonnée groupée de 7-8 km environ, prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. Sur inscription.   .

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 76 40 

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English : Randonnée à Huriel

L’événement Randonnée à Huriel Boussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Creuse Confluence Tourisme

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