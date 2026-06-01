Sieste sonore à la médiathèque Quai des Services Boussac
Sieste sonore à la médiathèque Quai des Services Boussac samedi 27 juin 2026.
Boussac
Sieste sonore à la médiathèque
Quai des Services Médiathèque Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Épicentre organise une sieste sonore dans votre médiathèque! Des compositions originales, des sons de la nature, etc…
À écouter au casque… .
Quai des Services Médiathèque Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13
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English : Sieste sonore à la médiathèque
L’événement Sieste sonore à la médiathèque Boussac a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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