Concours de pétanque Boussac
Concours de pétanque Boussac dimanche 28 juin 2026.
Boussac
Concours de pétanque
Stade municipal Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 13:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concours de pétanque au stade municipal en 4 parties. en doublette. Ouvert à tous.
Un lot par participant jambons, rosettes, bouteilles de Ricard, paniers garnis, bons d’achats, etc…
Buvette et barbecue. Inscriptions à partir de 13h, début du tournoi à 14h. .
Stade municipal Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 92 91 csboussac507048@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme
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