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Concours de pétanque Boussac

Concours de pétanque Boussac

Concours de pétanque Boussac dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Boussac

Concours de pétanque

Stade municipal Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 13:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concours de pétanque au stade municipal en 4 parties. en doublette. Ouvert à tous.
Un lot par participant jambons, rosettes, bouteilles de Ricard, paniers garnis, bons d’achats, etc…
Buvette et barbecue. Inscriptions à partir de 13h, début du tournoi à 14h.   .

Stade municipal Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 92 91  csboussac507048@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme

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