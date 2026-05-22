Boussac

Concours de pétanque

Stade municipal Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concours de pétanque au stade municipal en 4 parties. en doublette. Ouvert à tous.

Un lot par participant jambons, rosettes, bouteilles de Ricard, paniers garnis, bons d’achats, etc…

Buvette et barbecue. Inscriptions à partir de 13h, début du tournoi à 14h. .

Stade municipal Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 92 91 csboussac507048@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme