Lames et l’Âme Place Gambetta Boussac

Informations pratiques

Boussac

Lames et l’Âme

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Sous les voûtes séculaires de l’église de Boussac, laissez-vous envoûter par la puissance et la pureté d’un dialogue sensible entre cordes et lames avec Oriane Perrin au violon et Valentin Ardaillon au marimba. .

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 29 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lames et l’Âme

L’événement Lames et l’Âme Boussac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Confluence Tourisme