Lames et l’Âme Place Gambetta Boussac
dimanche 6 septembre 2026 · Place Gambetta · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Lames et l’Âme
Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Sous les voûtes séculaires de l’église de Boussac, laissez-vous envoûter par la puissance et la pureté d’un dialogue sensible entre cordes et lames avec Oriane Perrin au violon et Valentin Ardaillon au marimba. .
Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 29 29
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English : Lames et l’Âme
L’événement Lames et l’Âme Boussac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Confluence Tourisme
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