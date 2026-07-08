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Lames et l’Âme Place Gambetta Boussac

dimanche 6 septembre 2026 · Place Gambetta · Boussac

Lames et l’Âme Place Gambetta Boussac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
Eglise Sainte-Anne
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Lames et l’Âme

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Sous les voûtes séculaires de l’église de Boussac, laissez-vous envoûter par la puissance et la pureté d’un dialogue sensible entre cordes et lames avec Oriane Perrin au violon et Valentin Ardaillon au marimba.   .

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 29 29 

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English : Lames et l’Âme

L’événement Lames et l’Âme Boussac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Confluence Tourisme

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