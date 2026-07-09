UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boussac

Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac

samedi 8 août 2026 · Boussac

Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Jardin de la Creuzette
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Boussac

Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum

Jardin de la Creuzette Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Après-midi Jazz Picnic avec le groupe Woody Wood Swing Gum.
Rapportez votre picnic et vos chaises. Réservation obligatoire.   .

Jardin de la Creuzette Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 54 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum

L’événement Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Boussac (Creuse)