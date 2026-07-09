AGENDA · Boussac
Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac
samedi 8 août 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum
Jardin de la Creuzette Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Après-midi Jazz Picnic avec le groupe Woody Wood Swing Gum.
Rapportez votre picnic et vos chaises. Réservation obligatoire. .
Jardin de la Creuzette Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 54 42
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English : Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum
L’événement Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Creuse Confluence Tourisme
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