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Lecture au Château de Boussac Orangerie du Château de Boussac Boussac

jeudi 13 août 2026 · Orangerie du Château de Boussac · Boussac

Lecture au Château de Boussac Orangerie du Château de Boussac Boussac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Orangerie du Château de Boussac
Adresse
Chateau de Boussac
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Boussac

Lecture au Château de Boussac

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Lecture par LORENZA autour de George SAND, suivie d’un verre de l’amitié.   .

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 71 22 

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English : Lecture au Château de Boussac

L’événement Lecture au Château de Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-07-23 par Creuse Confluence Tourisme

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