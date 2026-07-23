Lecture au Château de Boussac Orangerie du Château de Boussac Boussac
jeudi 13 août 2026 · Orangerie du Château de Boussac · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Lecture au Château de Boussac
Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Lecture par LORENZA autour de George SAND, suivie d’un verre de l’amitié. .
Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 71 22
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English : Lecture au Château de Boussac
L’événement Lecture au Château de Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-07-23 par Creuse Confluence Tourisme
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