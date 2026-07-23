Lecture au Château de Boussac Orangerie du Château de Boussac Boussac

jeudi 13 août 2026 · Orangerie du Château de Boussac · Boussac

Informations pratiques

Boussac

Lecture au Château de Boussac

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Lecture par LORENZA autour de George SAND, suivie d’un verre de l’amitié. .

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 71 22

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English : Lecture au Château de Boussac

L’événement Lecture au Château de Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-07-23 par Creuse Confluence Tourisme