Concert du Quatuor à la ronde Orangerie du chateau Boussac
dimanche 2 août 2026 · Orangerie du chateau · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Concert du Quatuor à la ronde
Orangerie du chateau Chateau de Boussac Boussac Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Le quatuor à la ronde vous propose un programme éclectique autour de musiques du monde et musique classique aux couleurs traditionnelles. Les musiciens vous emmèneront en voyage des Andes à l’Ukraine, en passant par l’Occitanie et l’Europe centrale.
Ce quatuor un peu atypique est composé d’un piano , de flûtes de pan, de percussions et d’un violoncelle. La voix est aussi importante dans la formation et quelques polyphonies viendront compléter le concert. .
Orangerie du chateau Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine chateaudeboussac@orange.fr
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English : Concert du Quatuor à la ronde
L’événement Concert du Quatuor à la ronde Boussac a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme
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