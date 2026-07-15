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Concert du Quatuor à la ronde Orangerie du chateau Boussac

dimanche 2 août 2026 · Orangerie du chateau · Boussac

Concert du Quatuor à la ronde Orangerie du chateau Boussac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Orangerie du chateau
Adresse
Chateau de Boussac
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Boussac

Concert du Quatuor à la ronde

Orangerie du chateau Chateau de Boussac Boussac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Le quatuor à la ronde vous propose un programme éclectique autour de musiques du monde et musique classique aux couleurs traditionnelles. Les musiciens vous emmèneront en voyage des Andes à l’Ukraine, en passant par l’Occitanie et l’Europe centrale.
Ce quatuor un peu atypique est composé  d’un piano , de flûtes de pan, de percussions et d’un violoncelle.  La voix est aussi importante dans la formation et quelques polyphonies viendront compléter le concert.   .

Orangerie du chateau Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   chateaudeboussac@orange.fr

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English : Concert du Quatuor à la ronde

L’événement Concert du Quatuor à la ronde Boussac a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme

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