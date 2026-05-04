4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Boussac
4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Boussac mercredi 22 juillet 2026.
Boussac
4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout
Parc du Château de la Creuzette Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Audrey est un sacré personnage, une voix à la Janis Joplin et une personnalité à la Etta James. Comment ne pas craquer pour sa truculence, son sens du blues, son sens de l’humour et de la dramaturgie ? s’enthousiasme Jean-Michel Proust, Directeur artistique du Festival Jazz au Phare. Sa présence scénique ne laisse personne de marbre et les coachs de l’émission The Voice 2017 ne s’y sont pas trompés. Elle a soufflé un vent de liberté et de spontanéité jusqu’en demi-finale avec son désormais célèbre éventail.
Audrey est entourée de musiciens exceptionnels, dont le sens aigu du rythme et de l’improvisation met tout le monde d’accord On en redemande !
Audrey Joumas (chant), Thomas Pirotte (guitare), Mathieu Debordes (trombone), Jean-Yves Monjauze (piano), Guillaume Souriau (contrebasse), Hervé Herry (batterie).
Placement libre sans réservation
Billetterie sur place ouverte 30 minutes a .
Parc du Château de la Creuzette Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr
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English : 4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout
L’événement 4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme
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