Informations pratiques

Boussac

Fête & détours de la Lumière #40 Concerts & spectacles en itinérance

Boussac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Fête au cœur des Cent Vallées

Du 13 juillet au 8 août, l’Estafette parcours les villages de l’Aveyron avec sa Guinguette itinérante, en déployant son comptoir, ses guirlandes et sa scène mobile. Le voyage début au Monastère, aux portes de Rodez avant de prendre la route des villages, des paysages ouverts et des sites patrimoniaux qui font la richesse de l’Aveyron.

La 40ème Fête de la Lumière viendra clôturer le parcours de la Guinguette itinérante. Pour célébrer cet anniversaire, l’œuvre monumentale Museum of the Moon de Luke Jerram illuminera la bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue, faisant de cette édition anniversaire un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et de l’émerveillement.

LES HURLEMENTS D’LEO LA PERLA LES GENS D’AILLEURS MR ZANZIBAR .

Boussac 12160 Aveyron Occitanie

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English :

F%EAte in the Heart of the Cent Vall%E9es

L’événement Fête & détours de la Lumière #40 Concerts & spectacles en itinérance Boussac a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)